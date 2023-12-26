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В Алматы ограждение с балкона упало на мужчину

В Алматы мужчина пострадал после падения ограждения с балкона одного из домов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина шел по ул. Желтоксан, как неожиданно на него обрушилось ограждение с балкона в виде железной изгороди. В результате он получил ушиб и перелом ноги.

В Управлении полиции Алмалинского района сообщили, что происшествие зарегистрировано 23 декабря 2023 года.

«В отношении председателя КСК собран материал административного производства по ст. 505 КоАП», — сообщили в пресс-службе ДП города.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства, а также разрушение объектов инфраструктуры.

Вместе с тем в полиции сообщили, что пострадавший мужчина намерен обратиться с иском в суд на председателя КСК.