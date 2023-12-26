В массовом ДТП под Камышином погиб водитель иномарки

Как выяснили правоохранители, 58-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирскую «ГАЗель». Микроавтобус от удара отлетел во встречный Volkswagen Caddy. В столкновении травмы получили 73-летний водитель «ГАЗели», его 44-летний пассажир и 38-летний мужчина, управлявший иномаркой. Последнего врачи спасти не успели. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают Госавтоинспекторы.