Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера «Бригады» и возмущённых граждан

Истцы требуют перечислить всю сумму в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а пока блогерша этого не сделала, арестовать всё её имущество. Кроме того, возмущённая общественность хочет, чтобы до вступления в силу решения суда Ивлеева не могла выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе и пользоваться социальными сетями.
По словам адвоката Владислава Ватаманюка, вопрос о действиях группы, если Ивлеева пойдёт «на мировую», пока не обсуждался. Он отметил, что граждане действуют из соображений недопустимости повторения подобных скандалов. Юрист добавил, что к иску могут присоединиться все граждане России.
Ранее инициативная группа во главе с продюсером «Бригады» и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у Насти Ивлеевой один миллиард рублей за скандальную «голую вечеринку». В случае удовлетворения требований сумма будет направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
Напомним, вышеназванная тусовка отгремела в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Общественники пришли в ужас от вечеринки и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. К слову, сама она не увидела ничего плохого в мероприятии и анонсировала второй день вечеринки, куда нагрянули силовики: устроили в клубе обыск и изъяли документацию.