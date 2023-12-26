Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера «Бригады» и возмущённых граждан

Напомним, вышеназванная тусовка отгремела в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Общественники пришли в ужас от вечеринки и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. К слову, сама она не увидела ничего плохого в мероприятии и анонсировала второй день вечеринки, куда нагрянули силовики: устроили в клубе обыск и изъяли документацию.