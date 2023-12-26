Страшная авария в Молдове: В больницу доставлены семь человек, среди них дети

— На трассе Кишинев-Хынчешты, на выезде, два автомобиля модели Dacia столкнулись, в результате авто Dacia Sandero вылетел с дороги и перевернулся. В больницу за медицинской помощью обратились семь человек: водители, двое мужчин из автомобиля Dacia Logan, женщина и двое несовершеннолетних, ехавших в автомобиле Dacia Sandero, — рассказала пресс-секретарь районного инспектората полиции Кристина Викол.