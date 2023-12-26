Стало известно о ситуации вокруг круизного лайнера Astoria Grande, застрявшего в Сочи

Тем пассажирам, кто не согласен с изменением маршрута и хочет прервать поездку, предлагается решать вопросы компенсаций в установленном законом порядке. Для тех, кто собирается продолжить рейс, некий представитель перевозчика обещает бесплатный депозит из расчета 100 евро на каюту и 25-процентную скидку на все круизы 2023−2024 годов.