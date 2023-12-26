Стало известно о ситуации вокруг круизного лайнера Astoria Grande, застрявшего в Сочи

Предположительно, судно должно было отправиться днем 26 декабря и вернуться в Сочи утром в пятницу, 29 декабря, сообщает издание «Югополис» со ссылкой на телеграм-канал «Kub Mash». Намеченный маршрут: Сочи — Самсун — Трабзон — Сочи. Однако вечером, 25 декабря, борт застрял в гавани Сочи.
Известно, что на текущий момент на лайнере продолжают оставаться в ожидании улучшения погодных характеристик, а также разрешения покинуть порт. Задержка рейса и другие причины спровоцировали скандальную ситуацию на борту.
Так, пассажирам Astoria Grande, прибывшим на рейс в Стамбул, сообщили, что тур заменили на Трабзон.
«У людей паника, официальных заявлений от компании нет, пассажиры обратились в правоохранительные органы», — заявляет одна из участниц события, слова которой приводит телеграм-канал «Туподар Краснодар».
Тем пассажирам, кто не согласен с изменением маршрута и хочет прервать поездку, предлагается решать вопросы компенсаций в установленном законом порядке. Для тех, кто собирается продолжить рейс, некий представитель перевозчика обещает бесплатный депозит из расчета 100 евро на каюту и 25-процентную скидку на все круизы 2023−2024 годов.