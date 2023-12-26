Годовалый малыш скончался в больнице в Атырау

Ребёнок находился на лечении в стационаре с диагнозом ОРВИ и «острый бронхит» с 9 по 15 декабря. Его выписали с улучшением состояния здоровья. Но через два дня родители обратились в частную клинику. 21 декабря малышу стало хуже, и его снова госпитализировали из-за высокой температуры и сильного кашля.