Солодкий возмущен нелегальной торговлей в центре Нижнего Новгорода

Нелегалы в бизнесе являются серьезной проблемы нижегородского предпринимательского сообщества. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий в ходе пресс-конференции 26 декабря.
Он выразил возмущение тем, что нелегальная торговля ведется в самом центре Нижнего Новгорода.
«Нелегально торгуют прямо перед моим офисом на площади Горького. У Дома связи летом продают клубнику. На Большой Покровской некий “предприниматель” за деньги предлагает сфотографироваться с голубем. Кто-то пьяный здесь поет и пляшет», — рассказал бизнес-омбудсмен.
Он считает, что с нелегальным бизнесом необходимо бороться.
«Конечно, на той же улице Большая Покровская есть городовые. Но они работают до 22:00, а нелегалы стали заниматься своей деятельностью после этого времени», — констатировал Павел Солодкий.
Он отметил, что нижегородское предпринимательское сообщество нуждается в цивилизованных отношениях.
При этом будущее, добавил бизнесмен, — за рыночной экономикой.
Ранее Павел Солодкий рассказал о главных проблемах нижегородских предпринимателей.