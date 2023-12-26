В Калининграде суд вынес новый приговор по делу об избиении Прилучного

Первый приговор по делу о нанесении побоев Павлу Прилучному в калининградском ночном клубе был вынесен в ноябре 2022 года. Тогда действия Владимира Семенова квалифицировали по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.