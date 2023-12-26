В Волгограде молодые пассажиры избили и обокрали таксиста

Правоохранители задержали в областном центре компанию парней, которые избили 57-летнего водителя такси, сообщают в Волгоградском главке МВД.
О происшествии стражи порядка узнали от самого пострадавшего. Мужчина пояснил, что его остановили в Красноармейском районе молодые люди и попросили отвезти домой. Он отказал, и компания набросилась на него. Пока двое били, третий успел вытащить из салона машины мобильный телефон. Водителю пришлось обращаться за помощью к медикам.
Агрессоров нашли и изъяли у них похищенное. Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело. Продолжается параллельно и расследование другого дела — кражи денег из частной клиники водителем такси.