Провалившегося под лед подростка спасли пожарные под Волгоградом

Все случилось днем 26 декабря. Тонкий лед не выдержал подростка, который оказался в ледяной воде. В 13.36 спасатели получили тревожное сообщение и тут же выехали на место ЧП. Подростка они обнаружили в реке в 10−15 метрах от берега.