Провалившегося под лед подростка спасли пожарные под Волгоградом

ЧП случилось перед Новым годом, днем 26 декабря. Благодаря оперативным действиям пожарных и участкового, школьника удалось спасти, сообщили в главке МЧС по Волгоградской области.
— Юноша 2011 года рождения с переохлаждением доставлен в Городищенскую ЦРБ, где находится под наблюдением врачей, — рассказали спасатели.
Все случилось днем 26 декабря. Тонкий лед не выдержал подростка, который оказался в ледяной воде. В 13.36 спасатели получили тревожное сообщение и тут же выехали на место ЧП. Подростка они обнаружили в реке в 10−15 метрах от берега.
Пожарные под руководством командира отделения Алексея Прохорова вместе с участковым применили пожарно-техническое вооружение. Подростка быстро достали из ледяной воды и отправили на карете скорой помощи в больницу.
С парнем все будет хорошо. А волгоградцев предупреждают об опасности тонкого льда. Морозов в Волгограде нет, выходить на лед не стоит, каким бы крепким он не казался.