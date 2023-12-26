Вот тебе, бабушка, и Новый год: В Приднестровье в квартире пенсионерки загорелась новогодняя гирлянда — балкон выгорел за минуты

О том, что горит балкон одной из квартир пятиэтажки, на пульт СВПЧ-2 по охране города Бендеры поступило около десятка звонков, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
ЧП произошло 26 декабря около десяти утра. Балкон пятого этажа буквально вспыхнул. На тушение прибыли два пожарных расчёта и автолестница.
В момент пожара в квартире находилась пожилая хозяйка. Женщина услышала странный треск со стороны балкона. Пошла посмотреть и увидела, что балкон объят пламенем.
На локализацию пожара площадью 50 квадратных метров огнеборцам потребовалось 20 минут. Пятиметровый балкон выгорел полностью. Он был обшит деревянной вагонкой и сильно захламлён. Также повреждён и соседский балкон.
Комната, примыкающая к балкону, сильно закопчена, сгорели окно и тюль, оплавился телевизор.
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало короткое замыкание новогодней электрической гирлянды. Ею было украшено окно комнаты и балкон.