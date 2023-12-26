При ДТП с неуправляемым автобусом в Алматы погибла супружеская пара

«У полицейских были на руках их удостоверения. Но никто даже не позвонил нам. Мы сами искали и узнали, что тела уже в морге. Автобус раздавил нашего брата и невестку. Почему подозреваемый проходит по “Хулиганству”? Там люди погибли. Мы слышали, что между шофером и пассажиром случился конфликт. Ну, водителю надо было промолчать», — высказался родственник Абдулла Курбанов.