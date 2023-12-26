При ДТП с неуправляемым автобусом в Алматы погибла супружеская пара

О гибели Талапа Косимова и Гулжахан Ирсимбетовой близким никто даже не сообщил. Сиротами остались сразу четверо детей, сообщает телеканал КТК.
«Младший ребенок думает, что домой гости приехали. Бегает, играет. Он верит, что родители скоро вернутся. Не знаю, что мы ответим, когда он спросит, где его мама и папа. В морге обернули тело и запретили открывать. От сильного удара лицо стало практически неузнаваемым. Даже омовение перед похоронами не сделали. Они всегда ходили вместе. Постоянно торопились домой. Дети до утра ждали маму и папу», — рассказала родственница Гульнара Турсынбекова.
Родственники погибших говорят, в тот трагический вечер супруги не вернулись домой. Старшая дочь почувствовала неладное. Начала искать отца и мать. Девочка обзвонила все больницы и полицию. Позже узнала, тела родителей уже в морге.
«У полицейских были на руках их удостоверения. Но никто даже не позвонил нам. Мы сами искали и узнали, что тела уже в морге. Автобус раздавил нашего брата и невестку. Почему подозреваемый проходит по “Хулиганству”? Там люди погибли. Мы слышали, что между шофером и пассажиром случился конфликт. Ну, водителю надо было промолчать», — высказался родственник Абдулла Курбанов.
Талап и Гулжахан познакомились еще в студенческие годы. Вместе прожили четверть века. 45-летние супруги работали в школе. Оба преподавали казахскую литературу.
22 декабря 2023 года автобус 47-го маршрута двигался по проспекту Райымбека.
Между женщиной-водителем и пассажиром произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил шофера кулаком. Она потеряла сознание. Неуправляемый автобус въехал в толпу людей, которые стояли на остановке. А затем столкнулся с четырьмя автомобилями. Погибли три человека. Четверо пострадали.