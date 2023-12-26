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На перекрестке в центре Минска умер водитель

В Минске во вторник, 26 декабря, на пересечении проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича умер водитель. Об этом сообщили в ГАИ Минска.
Источник: Смартпресс

Инцидент произошел около 17:30, когда прохожий заметил, что водитель Renault, который стоит прямо на перекрестке, нуждается в помощи. Горожанин сообщил об этом дежурным инспекторам отдела ГАИ Центрального РУВД.

На место происшествия прибыли сотрудники экипажа ГАИ и медики, они оказали мужчине первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Причина, по которой водитель скончался, не сообщается.

В связи со случившимся Госавтоинспекция напоминает, что нельзя управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. Если водитель почувствовал ухудшения самочувствия, ему следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть, а в случае необходимости — вызвать скорую медицинскую помощь.

несчастный случай