На перекрестке в центре Минска умер водитель

В связи со случившимся Госавтоинспекция напоминает, что нельзя управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. Если водитель почувствовал ухудшения самочувствия, ему следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть, а в случае необходимости — вызвать скорую медицинскую помощь.