Глава «Ростеха» сообщил о создании в РФ бикалиберной РСЗО «Возрождение»

«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от “Урагана”, или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название “Возрождение”, — цитирует Чемезова “РИА Новости”.