Глава «Ростеха» сообщил о создании в РФ бикалиберной РСЗО «Возрождение»

Он отметил, что новая РСЗО создается на основе хорошо зарекомендовавшей себя в зоне специальной военной операции (СВО) системе дистанционного минирования «Земледелие». Конструкторы предложили нарастить потенциал боевой машины.
«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от “Урагана”, или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название “Возрождение”, — цитирует Чемезова “РИА Новости”.
По его словам, проведенные испытания подтвердили, что разработка является актуальной.
«Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм», — пояснил он.
До этого, в середине октября, корпорация «Ростех» досрочно отправила в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Тогда отмечалось, что новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считанные минуты.
Позже, 13 ноября, Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе СВО.