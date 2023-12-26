Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 22.50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.