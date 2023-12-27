Терпящую бедствие шхуну спасли в Японском море рядом с приморским Посьетом

Появились подробности о чудесном спасении экипажа шхуны «МСХ 8889», которая потерпела бедствие в Японском море южнее порта Посьет. Поздним вечером 21 декабря, как только получили сигнал о помощи, на место происшествия ринулись специалисты Пограничного управления ФСБ, МЦСК Владивосток и спасатели «Морспасслужбы», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Внезапно на судне в машинном отделении что-то пошло не так, и все помещение заполнилось едким дымом, найти и исправить поломку оказалось невозможным. Шхуна оказалась обесточена и потеряла ход среди ледяных вод.
«Имелся крен порядка 5 градусов на левый борт. Из-за сильного волнения моря прошедший пограничный корабль не имел возможности взять на буксир обледеневшую шхуну», — сообщили в Морспасслужбе.
Единственное, что хоть как-то успокаивало — никто из людей не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. А тем временем обесточенное и обледеневшее судно, от которого еще и оторвался якорь, уносило все дальше в пучины вод.
«Почти одновременно с места якорной стоянки в Уссурийском заливе к шхуне полным ходом был направлен МФАСС “Спасатель Заборщиков” Приморского филиала “Морспасслужбы”. Пограничный корабль, первым прибыв к аварийному судну, в сложных условиях плавания при интенсивных порывах ветра и большой волны с угрозой обледенения, взял на буксир АС и порядка шести часов буксировал его в бухту Астафьева до подхода МФАСС “Спасатель Заборщиков”, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Экипаж «Спасателя Заборщикова» принял на свой борт четырех человек, находившихся на аварийной шхуне, и завел буксирную линию на потерпевшее крушение судно. В итоге шхуну отбуксировали вдоль берега прямиком до владивостокского порта и передали собственнику. Спасательная операция официально завершилась утром 22 декабря.