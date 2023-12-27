Накрыли с поличным: в Приморье мужчины пытались продать шкуру тигра за миллион рублей

В Приморском крае 25 декабря задержали двух жителей села Вознесеновка, которые за миллион рублей пытались продать шкуру охраняемого амурского тигра. Операцию по пресечению незаконного оборота части особо ценного вида животных провело региональное управление УФСБ совместно с сотрудниками УФСИН, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на сотрудников силового ведомства.
Шкуру краснокнижного животного ранее неоднократно судимые продавцы оценили в один миллион рублей. При попытке совершения сделки их задержали силовики.
Сотрудники АН «Центр “Амурский тигр” провели экспертизу изъятого деривата, которая подтвердила, что шкура действительно принадлежит охраняемому хищнику.
Сейчас правоохранители принимают решение о заведении на продавцов уголовного дела по части третьей статьи 258.1 УК РФ о незаконном обороте дериватов особо ценных видов животных. За совершение этого преступления в составе группы, им может грозить до восьми лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей.