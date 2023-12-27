Накрыли с поличным: в Приморье мужчины пытались продать шкуру тигра за миллион рублей

Сейчас правоохранители принимают решение о заведении на продавцов уголовного дела по части третьей статьи 258.1 УК РФ о незаконном обороте дериватов особо ценных видов животных. За совершение этого преступления в составе группы, им может грозить до восьми лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей.