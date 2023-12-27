За спил семи деревьев хабаровчанину грозит до семи лет тюрьмы

В Хабаровском районе будут судить местного жителя, который спилил семь деревьев, чтобы отапливать дачу. Фигуранту может грозить до семи лет тюрьмы, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю доказана причастность 35-летнего жителя Хабаровского района к незаконной рубке семи деревьев различных пород. Ущерб от незаконной деятельности подсудимого составил порядка 430 тысяч рублей.
35-летний обвиняемый долгое время проживал на даче, которая находится в пригородном СНТ рядом с лесом. В феврале этого года он решил в обход закона заготовить дрова для обогрева помещения. Ущерб лесному фонду составил порядка 430 тысяч рублей.
«При помощи бензопилы обвиняемый спилил семь деревьев: клён мелколиственный, берёза жёлтая, осина Давида, липа амурская, дуб монгольский, бархат амурский. Далее он очистил стволы, наколол поленьев и сложил в дровяник. Свою вину обвиняемый признал. Он пояснил, что понимал противоправный характер своих действий, когда спиливал деревья», — рассказали в полиции.
Против дачника возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». На этой неделе расследование по делу завершилось, его материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи, которую инкриминируют лесорубу, предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.