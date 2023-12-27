За спил семи деревьев хабаровчанину грозит до семи лет тюрьмы

35-летний обвиняемый долгое время проживал на даче, которая находится в пригородном СНТ рядом с лесом. В феврале этого года он решил в обход закона заготовить дрова для обогрева помещения. Ущерб лесному фонду составил порядка 430 тысяч рублей.