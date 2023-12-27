30 мертвых лебедей обнаружили у берегов озера в Мангистау

Специалисты устанавливают причину гибели птиц, рассказали в Устюртском государственном природном заповеднике. 30 мертвых лебедей-шипунов инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника обнаружили в ходе проведения охранных работ 21 декабря у берегов озера.
О произошедшем сообщили в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. С тушек взяли пробы для установления причин гибели птиц. Кроме того, инспекторы совместно с природоохранными учреждениями проводят работу по выявлению смертей других птиц на территории заказника.
«На 26 декабря старший научный сотрудник лаборатории экологии вирусов ТОО “Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии”(находится в Алматы — прим. ред.) Ермухаммет Касымбеков проводит соответствующие лабораторные работы по изучению проб с тел погибших лебедей».