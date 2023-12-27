30 мертвых лебедей обнаружили у берегов озера в Мангистау

О произошедшем сообщили в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. С тушек взяли пробы для установления причин гибели птиц. Кроме того, инспекторы совместно с природоохранными учреждениями проводят работу по выявлению смертей других птиц на территории заказника.