Прокурор Новосибирской области Александр Бучман назвал громкие уголовные дела 2023 года

Об этом Александр Бучман рассказал в итоговом интервью «МК в Новосибирске».
Он рассказал, что лично контролирует все дела, которые связаны с игорным бизнесом.
«Недавно был задержан заместитель директора одного из университетов за организацию игорной деятельности — он заключил с нами досудебное соглашение, что привело ещё к ряду реализаций. Также на личном контроле у меня ряд уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, неуплатой алиментов, ненадлежащим качеством оказания услуг», — добавил Александр Бучман.
Прокурор также добавил, что проблема игорного бизнеса, которую удалось побороть в центре Новосибирска, стала уходить на окраины и в близлежащие районы.
«Поэтому будем продолжать работу и, соответственно, бороться. Также возбуждено 270 уголовных дел коррупционной направленности — из них 7 по инициативе прокуроров. Наиболее резонансные из этих дел, конечно, находятся на моём личном контроле», — заключил Бучман.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что сотрудники закрывшегося в Новосибирске магазина шведского бренда IKEA получили положенную им компенсацию в полном объеме без вмешательства прокуратуры.