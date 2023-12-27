Прокурор Новосибирской области Александр Бучман назвал громкие уголовные дела 2023 года

«Недавно был задержан заместитель директора одного из университетов за организацию игорной деятельности — он заключил с нами досудебное соглашение, что привело ещё к ряду реализаций. Также на личном контроле у меня ряд уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, неуплатой алиментов, ненадлежащим качеством оказания услуг», — добавил Александр Бучман.