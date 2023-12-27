Машинист погиб на руднике «Казахмыса»

— В 18:30 на одном из участков шахты «Восточная Сары-Оба» при движении подземной самоходной машины к месту производства работ, водителем был совершен неумышленный наезд на машиниста 1992 г. р. В результате чего работник получил травмы не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении компании.