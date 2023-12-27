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Машинист погиб на руднике «Казахмыса»

Группа компаний «Казахмыс» сообщила о несчастном случае, произошедшем 26 декабря на руднике «Жыланды», расположенном в области Улытау, передает агентство Kazinform.
Машинист погиб на руднике «Казахмыса»
Источник: Kорпорация «Казахмыс»

— В 18:30 на одном из участков шахты «Восточная Сары-Оба» при движении подземной самоходной машины к месту производства работ, водителем был совершен неумышленный наезд на машиниста 1992 г. р. В результате чего работник получил травмы не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении компании.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

— Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего, — отметили в корпорации.

несчастный случай