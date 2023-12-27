Плохой Санта: как мошенники наживаются на новогодних турах

Перед Новым годом отмечается всплеск деятельности мошенников, причем к избитым схемам все чаще добавляются такие, как фейковые туристические сайты бронирования, сообщают ИА PrimaMedia в приморской полиции.
Аферисты активно продвигают свои ресурсы под видом сайтов турагентств, отелей или сервисов бронирования. Для привлечения большого числа потенциальных жертв они используют SEO-продвижение сайтов, благодаря которому вредоносные ресурсы оказываться в поисковой выдаче в числе первых.
На фейковом сайте человеку предлагают внести предоплату через платежную форму. Он вводит данные карты, включая секретный CVC/CVV код, и теряет не только ту сумму, которую планировал заплатить за номер, но и все деньги, которые были на счете. Мошенники также могут попросить сделать перевод на счет физического лица. Первые цифры в таком счете — 408.
В УВД Приморья напоминают: бронировать гостиницы следует либо на их официальных сайтах, либо через проверенные сервисы бронирования. После того, как введете реквизиты карты, сайт должен перевести вас на защищенный шлюз платежной системы. Для подтверждения платежа банк пришлет вам код. Кроме того, можно попросить турагента или отель прислать на почту счет и оплатить его по реквизитам. В этом случае у вас останется чек.