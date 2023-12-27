Плохой Санта: как мошенники наживаются на новогодних турах

В УВД Приморья напоминают: бронировать гостиницы следует либо на их официальных сайтах, либо через проверенные сервисы бронирования. После того, как введете реквизиты карты, сайт должен перевести вас на защищенный шлюз платежной системы. Для подтверждения платежа банк пришлет вам код. Кроме того, можно попросить турагента или отель прислать на почту счет и оплатить его по реквизитам. В этом случае у вас останется чек.