Избил и дважды переехал мотоциклом: в Иркутской области осудили мужчину, который расправился со знакомым

— Как выяснилось, 7 июля 2023 года в селе Иваническое обвиняемый вместе с 57-летним знакомым выпивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поругались. Подсудимый схватил собутыльника и начал бить его кулаками по голове и телу, после чего поднял с земли камень и нанес удар по голове. Затем сел на мотоцикл и дважды переехал тело пострадавшего, — говорят в прокуратуре.