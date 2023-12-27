Избил и дважды переехал мотоциклом: в Иркутской области осудили мужчину, который расправился со знакомым

В Аларском районе вынесли приговор 46-летнему мужчине за смертельное избиение односельчанина. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области.
— Как выяснилось, 7 июля 2023 года в селе Иваническое обвиняемый вместе с 57-летним знакомым выпивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поругались. Подсудимый схватил собутыльника и начал бить его кулаками по голове и телу, после чего поднял с земли камень и нанес удар по голове. Затем сел на мотоцикл и дважды переехал тело пострадавшего, — говорят в прокуратуре.
Избитый мужчина скончался от полученных травм в больнице спустя несколько дней. Виновника задержали. Суд приговорил сибиряка к семи годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 700 тысяч рублей.