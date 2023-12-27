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В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Башкирии 27 декабря в 01.37 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Ивано-Казанка Иглинского района. На месте работали сотрудники МЧС России по РБ.

«Погиб мужчина-инвалид. Прибывшими пожарными и добровольцами пожар в одноэтажном бревенчатом доме, размером 9×6 метров, локализован через 34 минуты, еще через 30 минут открытое горение было потушено», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, 1954 года рождения. Для изучения обстоятельств инцидента и дальнейшего анализа по недопущению подобных случаев на место происшествия выезжал инструктор госкомитета РБ по ЧС», — проинформировали в пресс-службе госкомитета.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что накануне в Ишимбайском районе в сгоревшем доме обнаружили труп женщины.

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