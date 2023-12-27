В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Башкирии 27 декабря в 01.37 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Ивано-Казанка Иглинского района. На месте работали сотрудники МЧС России по РБ.