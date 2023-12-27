В Арсеньеве сотрудница администрации обвиняется в мошенничестве с землёй

«Женщине предъявлено обвинение в том, что с января 2021 года по август 2022 года она предоставила необходимый пакет документов от имени своего брата, по результатам рассмотрения которых с ним вне очереди заключен договор социального найма муниципального жилья», — говорится в сообщении ведомства.