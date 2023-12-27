В Арсеньеве сотрудница администрации обвиняется в мошенничестве с землёй

В Арсеньеве суд выдвинул обвинения в мошенничестве в отношениии начальника правового управления администрации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
«Женщине предъявлено обвинение в том, что с января 2021 года по август 2022 года она предоставила необходимый пакет документов от имени своего брата, по результатам рассмотрения которых с ним вне очереди заключен договор социального найма муниципального жилья», — говорится в сообщении ведомства.
После заключения договора обвиняемая от имени родственника подготовила и предоставила в администрацию города документы для вселения в качестве члена семьи нанимателя своего несовершеннолетнего сына, который там никогда не проживал.
В результате Арсеньевскому ГО причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. На транспортное средство, здание и 4 земельных участка общей стоиомстью около 3,7 млн рублей, принадлежащие обвиняемой, наложен арест. Кроме того, прокурор предъявил к обвиняемой иск о возмещении вреда, причиненного преступлением на сумму 2 793 000 рублей.
Уголовное дело направлено в Арсеньевский городской суд для рассмотрения по существу.