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Без электричества остаются 114 населенных пунктов Костанайской области

Без электричества остаются 114 населенных пунктов Костанайской области.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 761 мм рт. ст. +11°

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Без электричества в Костанайской области остаются 114 населенных пунктов, восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщили в акимате Костанайской области.

Обрывы на электросетях есть в 15 районах области, а также Рудном и Костанае. По данным акимата Костанайской области, полностью последствия стихии устранили лишь в областном центре и Рудном.

Ранее сообщалось, что восстанавливать линии электропередачи не давал сильный порывистый ветер со снегом, который не утихал с утра 26 декабря.

Восстановительные работы продолжаются.

ЖКХ