Без электричества остаются 114 населенных пунктов Костанайской области.

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Без электричества в Костанайской области остаются 114 населенных пунктов, восстановительные работы продолжаются.
Об этом сообщили в акимате Костанайской области.
Обрывы на электросетях есть в 15 районах области, а также Рудном и Костанае. По данным акимата Костанайской области, полностью последствия стихии устранили лишь в областном центре и Рудном.
Ранее сообщалось, что восстанавливать линии электропередачи не давал сильный порывистый ветер со снегом, который не утихал с утра 26 декабря.
Восстановительные работы продолжаются.