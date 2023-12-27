Потолок рухнул в новом детском саду в Омской области

В паблике «ЧП Большеречье» соцсети «ВКонтакте» 25 декабря сообщили о том, что в новом детском саду Большеречья, который открылся осенью текущего года, рухнул потолок. Подробности инцидента не приводятся, но есть фотографии с места инцидента, на которых видны упавшие плиты.
В администрации Большереченского района прокомментировали ситуацию:
«По информации заместителя главы Большереченского района,
В ведомстве также пояснили, что приём детей должен был возобновиться 26 декабря.
Напомним, детский сад строился с задержками с 2019 года. Он рассчитан на 101 ребёнка. Строился садик по нацпроекту «Демография».