Потолок рухнул в новом детском саду в Омской области

В паблике «ЧП Большеречье» соцсети «ВКонтакте» 25 декабря сообщили о том, что в новом детском саду Большеречья, который открылся осенью текущего года, рухнул потолок. Подробности инцидента не приводятся, но есть фотографии с места инцидента, на которых видны упавшие плиты.