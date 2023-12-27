За переделку огнестрельного оружия в Хабаровске осужден мужчина

В 2022 году, судя по всему в целях самообороны, в домашних условиях переделал пистолет под стрельбу уже боевыми патронами, предварительно купив необходимые детали. Оружие было изъято сотрудниками правоохранительных органов. В ходе судебного заседания мужчина вину признал.