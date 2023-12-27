За переделку огнестрельного оружия в Хабаровске осужден мужчина

Железнодорожный районный суд города Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.1 статьи 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия, его основных частей), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Судом установлено, что весной 2021 года мужчина приобрел по объявлению в интернете охолощенный пистолет «Макаров» и светозвуковые (холостые) патроны.
В 2022 году, судя по всему в целях самообороны, в домашних условиях переделал пистолет под стрельбу уже боевыми патронами, предварительно купив необходимые детали. Оружие было изъято сотрудниками правоохранительных органов. В ходе судебного заседания мужчина вину признал.
Суд назначил доморощенному оружейнику наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 100 тысяч рублей. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района города Хабаровска.