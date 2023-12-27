Бастрыкин раскритиковал работу управления СКР по Новосибирской области

Глава ведомства накануне провел совещание, посвященное итогам работы региональных управлений СКР в 2023 году. Александр Бастрыкин остался недоволен эффективностью процессуальных проверок, которые проводились следователями в ряде субъектов Российской Федерации, включая Новосибирскую область.
— Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В следственных управлениях по Новосибирской области, главных следственных управлениях по городам Москве и Санкт-Петербургу имелись факты неоднократного вынесения таких постановлений, — сообщили в пресс-службе центрального аппарата СКР.
В свою очередь руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев сообщил, что им были приняты меры для сокращения срока следствия по уголовным делам, в том числе кадровые.