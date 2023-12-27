В ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Челябинской области 1 водитель погиб, 1 пострадал

Сообщается, все произошло рано утром 27 декабря. На 1705 километре федеральной дороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) 47-летний водитель грузового Sitrak с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (маневр запрещен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, под управлением мужчины 1973 года рождения.