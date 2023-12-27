В ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Челябинской области 1 водитель погиб, 1 пострадал

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Саткинском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, все произошло рано утром 27 декабря. На 1705 километре федеральной дороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск) 47-летний водитель грузового Sitrak с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (маневр запрещен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, под управлением мужчины 1973 года рождения.
После этого попутно двигавшийся грузовой Mercedes, за рулем которого был мужчина 1956 года рождения, совершил столкновение с полуприцепом Sitrak.
В результате водитель автомобиля Sitrak скончался на месте, водитель Volvo с травмами госпитализирован.