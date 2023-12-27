Задержаны рэпер и продюсер из Астаны

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудникам по противодействию наркопреступности задержаны двое парней по подозрению в распространении наркотиков. Стражи порядка установили, что для незаконного дистанционного наркосбыта был выбран Павлодар. Жителей столицы подозревают в том, что они были поставщиками запрещенных веществ в интересах нелегального интернет-магазина.