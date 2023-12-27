Задержаны рэпер и продюсер из Астаны

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудникам по противодействию наркопреступности задержаны двое парней по подозрению в распространении наркотиков. Стражи порядка установили, что для незаконного дистанционного наркосбыта был выбран Павлодар. Жителей столицы подозревают в том, что они были поставщиками запрещенных веществ в интересах нелегального интернет-магазина.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний рэпер, при обыске по месту жительства которого обнаружен сверток с каннабисом и мобильный телефон. При обыске студии звукозаписи, владельцем которой является 27-летний мужчина, были обнаружены наркотические средства растительного происхождения, электронные весы для расфасовки товара и ноутбук», — сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Добавим, что согласно ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 4) должностным лицом с использованием служебного положения; 5) посредством использования электронных информационных ресурсов; 6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.