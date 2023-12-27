Власти отреагировали на сообщения о хлопках и «взрывах» ночью в Воронеже

Воронежцы сообщают в социальных сетях и telegram-каналах, что в ночь на среду, 27 декабря, в городе были слышны несколько громких раскатистых хлопков. Пользователи оценивают их количество по-разному: от двух до четырех.
В пресс-службе правительства Воронежской области оперативно отреагировали на эти сообщения и пояснили, что минувшей ночью в Воронеже никаких происшествий, требующих комментариев властей, зафиксировано не было.
В комментариях под постами горожане делятся предположениями по поводу природы хлопков: некоторые воронежцы сообщают, якобы в городе запустили салют. Горожан и СМИ в очередной раз призвали реагировать на информацию только из официальных источников.
С воскресенья, 31 декабря, в Воронежской области начнет действовать запрет на использование пиротехнических изделий. Ограничение на салюты, фейерверки и петарды в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях ввели до 9 января. Нарушителям могут грозить крупные штрафы.