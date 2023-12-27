Сладкие подарки в нижегородские детсады поставили с задержкой

В этом году поставщик сладких подарков в детские сады и начальную школу Нижнего Новгорода подвел Деда Мороза и чуть не оставил детей без новогоднего сюрприза. Часть утренников пришлось проводить без подарков, жалуются жители города.
«Утренник был утром во вторник, а подарки привезли только после обеда. Хорошо, родители заранее купили несладкие подарки, выкрутились», — рассказала сормовичка Анна Г.
Жаловались и жители других районов Нижнего Новгорода.
«Все дети с 1 по 4 класс школ и воспитанники детских садов города будут обеспечены новогодними подарками», — заверили nn.aif.ru в городском департаменте образования.
Позже директор департамента Владимир Радченко сообщил, что поставщик сорвал график поставок. Ему грозит штраф, также направлена претензии по начислению пени.