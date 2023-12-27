В Новочеркасске в массовом ДТП пострадали 6-летняя девочка

В Новочеркасске в массовой аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло на Харьковском шоссе 26 декабря.
По предварительной информации, 47-летний водитель «Лады Весты» при повороте налево в сторону улицы Мацоты, не уступил дорогу и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 46-летнего водителя. От сильного удара автомобиль «Лада Веста» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «УАЗом», за рулем которого находился 55-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали 6-летняя, находившаяся в «Ладе Веста». Разовая помощь была оказана 44-летней пассажирке «УАЗ “. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.