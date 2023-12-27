В Новочеркасске в массовом ДТП пострадали 6-летняя девочка

По предварительной информации, 47-летний водитель «Лады Весты» при повороте налево в сторону улицы Мацоты, не уступил дорогу и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 46-летнего водителя. От сильного удара автомобиль «Лада Веста» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «УАЗом», за рулем которого находился 55-летний мужчина.