Трамвай с пассажирами потерял управление во время подъема на Окский съезд

Скорость трамвая в этот момент, по ощущениям пассажиров, составляла около 60 км/час. В вагоне была паника.
«Единственное, что я услышала, это не паниковать и всем ложиться на пол», — рассказала пассажирка трамвая Ольга.
По словам пассажиров, трамвай, скорее всего, был неисправен. Уже на площади Комсомольской в нем пропадала электроэнергия.
«Начато расследование произошедшего. Трамвай снят с маршрута до выяснения причин», — подчеркнул начальник трамвайного депо № 2 Олег Бадан.
Напомним, в 1995 году на подъеме на Похвалинский съезд сошел с рельсов трамвай, у которого отказали тормоза. Тогда погибли четыре человека.