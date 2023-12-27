Два человека погибли при пожарах в Гродненской области

Также 26 декабря спасатели выезжали по сообщению о пожаре дома в д. Мештуны Волковысского района. До прибытия подразделений МЧС житель деревни через разбитый оконный проем спас сына хозяйки дома 1976 года рождения. Он получил термические ожоги и был госпитализирован в реанимацию Волковысской ЦРБ.