Два человека погибли при пожарах в Гродненской области

В 10.03 спасатели выехали в агрогородок Першемайск Щучинского района. По ул. Школьной горел частный дом. Когда работники МЧС прибыли по адресу, внутри деревянного строения было плотное задымление. В доме на полу в жилой комнате спасатели обнаружили погибшим 64-летнего хозяина дома.
Работники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил имущество в комнате, закопчены стены и потолок.
По одной из версий, к возгоранию привело неосторожное курение.
Еще один тревожный сигнал поступил в 13.59. На этот раз горел жилой дом в Мостах. Работники МЧС на полу в жилой комнате обнаружили 66-летнего хозяина дома. Он погиб.
Вероятнее всего, и в этом случае к огненному ЧП привело неосторожное курение.
Как уточнили в МЧС, с начала нынешнего года в Гродненской области неосторожное курение стало причиной 156 пожаров, в огне из-за непогашенной сигареты погибли 42 человека.
Также 26 декабря спасатели выезжали по сообщению о пожаре дома в д. Мештуны Волковысского района. До прибытия подразделений МЧС житель деревни через разбитый оконный проем спас сына хозяйки дома 1976 года рождения. Он получил термические ожоги и был госпитализирован в реанимацию Волковысской ЦРБ.