В автомобиле в центре Сеула найден мертвым актер Ли Сон Гюн

Как рассказал агентству «Рёнхап» сотрудник экстренной службы, по прибытии на место происшествия была констатирована смерть мужчины, поэтому в больницу его доставлять не стали. До этого в полицию пришло сообщение, что Ли Сон Гюн ушел из дома, оставив записку, которую можно сравнить с предметной.