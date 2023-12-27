В банке Екатеринбурга раскрыли подробности стрельбы

Как сообщало агентство, грабитель зашел в банк с обрезом ружья. Его лицо было обмотано шарфом, на голову был накинут капюшон. Мужчина потребовал от кассира деньги, но сотрудница не растерялась и нажала тревожную кнопку. От досады незнакомец дважды выстрелил в потолок, а потом убежал. Сейчас ведется поиск неудачливого преступника.