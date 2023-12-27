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Под Воронежем взорвали 8 снарядов и мину

Ликвидацию боеприпасов времен Великой Отечественной провели на специальном полигоне.

В Рамонском районе Воронежской области расчет аварийно-спасательной службы уничтожил одну минометную мину и восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в 16:00 вторника, 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ликвидированы:

  • одна 82-мм минометная мина;
  • один 76-мм артиллерийский снаряд;
  • один 82-мм артиллерийский снаряд;
  • шесть 122-мм артиллерийских снарядов.

Уничтожение боеприпасов прошло в штатном режиме на специально оборудованной подрывной площадке.

Воронежцы сообщили в социальных сетях и telegram-каналах, что в ночь на среду, 27 декабря, в городе были слышны несколько громких раскатистых хлопков, похожих на взрывы.

МЧС