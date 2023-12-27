Под Воронежем взорвали 8 снарядов и мину

В Рамонском районе Воронежской области расчет аварийно-спасательной службы уничтожил одну минометную мину и восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в 16:00 вторника, 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ликвидированы:
- одна 82-мм минометная мина;
- один 76-мм артиллерийский снаряд;
- один 82-мм артиллерийский снаряд;
- шесть 122-мм артиллерийских снарядов.
Уничтожение боеприпасов прошло в штатном режиме на специально оборудованной подрывной площадке.
Воронежцы сообщили в социальных сетях и telegram-каналах, что в ночь на среду, 27 декабря, в городе были слышны несколько громких раскатистых хлопков, похожих на взрывы.