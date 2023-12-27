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В Калининградскую область из Литвы приехал дальнобойщик с коробкой чая, нашпигованной экстази (фото)

Незаконный груз обнаружили на МАПП «Чернышевское».

В Калининградскую область из Литвы приехал дальнобойщик с коробкой чая, где были спрятаны десять таблеток экстази. Об этом сообщили в региональной таможне.

Мужчина пытался проехать через МАПП «Чернышевское». Выяснилось, что водитель, живущий в Калининградской области, купил наркотик у знакомого гражданина Литвы.

«Как показало исследование, таблетки содержат наркотическое средство МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа — диметил-фенил-этиламин), общей массой 2,9 грамма. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (“Контрабанда наркотических средств”)», — говорится в сообщении.

В Советске ценитель антиквариата пытался перейти границу с подзорной трубой и коллекцией медалей.

таможня