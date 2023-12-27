От имени министра спорта Кубани мошенники рассылают фейковые письма.
Об этом министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил подписчикам в своем telegram-канале.
Тимченко написал, что мошенники создают так называемые «зеркальные аккаунты», с которых делают рассылки различных сообщений. Он попросил игнорировать подобные письма и не вступать в диалог.
Напомним, туапсинцев предупредили о мошенниках, действующих от имени главы города. Они от его имени отправляют сообщения местным жителям, требуют связаться со специальной службой и получить или снять кредитные средства. Следующим шагом становится требование привязать к телефону бесконтактные средства платежей и внести деньги на указанные ими счета.
Мы писали, что в полиции Кубани предупредили о мошенниках, действующих через детей. Школьнику может прийти сообщение якобы от блогера, администратора telegram-канала или страницы в соцсети, что он выиграл в конкурсе. Чтобы получить приз, ребенку пришлют ссылку, куда нужно ввести данные родительской банковской карты и смс-код, который придет на телефон мамы или папы.