От имени министра спорта Кубани мошенники рассылают фейковые письма.

Мы писали, что в полиции Кубани предупредили о мошенниках, действующих через детей. Школьнику может прийти сообщение якобы от блогера, администратора telegram-канала или страницы в соцсети, что он выиграл в конкурсе. Чтобы получить приз, ребенку пришлют ссылку, куда нужно ввести данные родительской банковской карты и смс-код, который придет на телефон мамы или папы.