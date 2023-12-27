В Кишиневе вандалы покусились на святое — унесли крест с могилы солдата: «Они не сохраняют, а разрушают память, — ради хайпа и румынских леев готовы на всё, что угодно»

Неизвестные перенесли могильный крест военнослужащего со Святотроицкого кладбища Кишинева на так называемое «Кладбище героев», пишет @soldat_pobedi.
Глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович считает, что это сделано для создания очередной румынской фальсификации.
Речь о кресте с надписью «soldat Stefan Matrovin». А над могилой солдата Матровина вандалы установили такой же крест, но без имени, разжаловав его до неизвестного солдата.
«Те, кто совершают подобное, не сохраняют, а разрушают память. Ради хайпа и румынских леев они готовы на всё, что угодно. Надеюсь, заявление в Генпрокуратуру прояснит, кто у нас занимается такими проделками — мэрия, претура сектора Ботаника или ассоциация “Monumentum”, — написал Петрович.
Согласно ст. 222 УК, надругательство различными способами над могилой, в том числе похищение находящихся в могиле или на ней предметов наказываются штрафом до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года.