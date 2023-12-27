В Кишиневе вандалы покусились на святое — унесли крест с могилы солдата: «Они не сохраняют, а разрушают память, — ради хайпа и румынских леев готовы на всё, что угодно»

«Те, кто совершают подобное, не сохраняют, а разрушают память. Ради хайпа и румынских леев они готовы на всё, что угодно. Надеюсь, заявление в Генпрокуратуру прояснит, кто у нас занимается такими проделками — мэрия, претура сектора Ботаника или ассоциация “Monumentum”, — написал Петрович.