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В Кишиневе вандалы покусились на святое — унесли крест с могилы солдата: «Они не сохраняют, а разрушают память, — ради хайпа и румынских леев готовы на всё, что угодно»

Глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович считает, что это сделано для создания очередной румынской фальсификации.

Неизвестные перенесли могильный крест военнослужащего со Святотроицкого кладбища Кишинева на так называемое «Кладбище героев», пишет @soldat_pobedi.

Глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович считает, что это сделано для создания очередной румынской фальсификации.

Речь о кресте с надписью «soldat Stefan Matrovin». А над могилой солдата Матровина вандалы установили такой же крест, но без имени, разжаловав его до неизвестного солдата.

«Те, кто совершают подобное, не сохраняют, а разрушают память. Ради хайпа и румынских леев они готовы на всё, что угодно. Надеюсь, заявление в Генпрокуратуру прояснит, кто у нас занимается такими проделками — мэрия, претура сектора Ботаника или ассоциация “Monumentum”, — написал Петрович.

Согласно ст. 222 УК, надругательство различными способами над могилой, в том числе похищение находящихся в могиле или на ней предметов наказываются штрафом до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года.