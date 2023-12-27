Брат и сестра найдены мертвыми после пожара в Ленобласти

Все произошло в Тихвине накануне ночью. Правда, судя по экспертизе, 49-летняя женщина умерла еще за сутки до этого. Она скончалась из-за ножевых ранений в шею. А вот 42-летний брат действительно отравился угарным газом. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
— Поступило сообщение от жильцов этого дома. Они рассказали, что из квартиры пахнет гарью. На место выехали специалисты, которые обнаружили тела двух человек. Оба неработающих, уроженцы Магаданской области. Дверь в квартире была закрыта изнутри. С места изъяты три ножа и биоматериалы, — говорится в сообщении источника.
На данный момент, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается. Специалисты выяснят все детали и обстоятельства произошедшего.