Брат и сестра найдены мертвыми после пожара в Ленобласти

— Поступило сообщение от жильцов этого дома. Они рассказали, что из квартиры пахнет гарью. На место выехали специалисты, которые обнаружили тела двух человек. Оба неработающих, уроженцы Магаданской области. Дверь в квартире была закрыта изнутри. С места изъяты три ножа и биоматериалы, — говорится в сообщении источника.