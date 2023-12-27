В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену

Как установил суд, деньги Елисеев перечислял своему куратору через криптовалютный счет. Полученные средства шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ, нацбатальонов и экстремистских организаций, сообщали ранее в УФСБ по Липецкой области. Изначально следователи возбудили в отношении него дело по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), обвинив мужчину в том, что он разместил две публикации антивоенного содержания. Позднее следователи ФСБ ужесточили ему обвинение, добавив более тяжкую статью УК РФ — «Госизмена» (ст. 275). Елисеев был задержан в конце прошлого года и отправлен в СИЗО.