«Скрылся на машине без номеров». Грабитель украл у белоруса €17 тысяч прямо в банке

Так, житель Гродненской области приехал в Минск, чтобы перевести крупную сумму на иностранный счет, так как за границей он собирался купить машину. Мужчина через знакомых нашел человека, который пообещал помочь ему с банковским переводом. Однако в банке новый знакомый, получив на руки наличность, около 17 тысяч евро, сбежал с деньгами белоруса.