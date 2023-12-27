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«Скрылся на машине без номеров». Грабитель украл у белоруса €17 тысяч прямо в банке

В Минске у белоруса украли 17 тысяч евро прямо в отделении банка.

В отделении банка в Минске у белоруса открыто похитили почти 17 тысяч евро, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, житель Гродненской области приехал в Минск, чтобы перевести крупную сумму на иностранный счет, так как за границей он собирался купить машину. Мужчина через знакомых нашел человека, который пообещал помочь ему с банковским переводом. Однако в банке новый знакомый, получив на руки наличность, около 17 тысяч евро, сбежал с деньгами белоруса.

Гродненец пытался догнать вора, но тот выбежал на улицу и скрылся на машине без номеров. Белорус позвонил в милицию, и грабителя удалось задержать по горячим следам при силовой поддержке СОБР.

— Задержан 52-летний грабитель, а также его 25- и 26-летний подельники, — прокомментировали в пресс-службе.

Заранее преступник договорился с «помощниками» о том, чтобы они скрутили госномера с машины и были готовы быстро уехать, когда он выбежит из банка. Позже подельники разделили между собой украденную сумму.

Следственный комитет расследует уголовное дело о грабеже. Известно, что 52-летний фигурант ранее уже был судим за убийство.