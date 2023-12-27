Бешенство нашли у покусавшего трех женщин в Карагандинской области волка

«Уважаемые жители, в Каркаралинске с 27 декабря в профилактических целях будут введены некоторые ограничения. Данная мера вызвана тем, что у ликвидированного волка обнаружено бешенство. В связи с этим запрещается: проводить выставки собак и кошек, выводок и натаски собак; реализовывать и вывозить продукцию (молоко, мясо, шкуры), подозреваемую на бешенство; вывозить собак и кошек. Будет проведен подворовой обход для проверки условий содержания собак, кошек и других животных (при подозрении на заболевание проведение дезинфекции)», — говорится в сообщении акимата.