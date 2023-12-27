8 машин разбились в массовом ДТП в Бурабае

Накануне сообщалось о массовом ДТП, произошедшем в Костанае из-за бурана. В него попали 10 автомобилей. Один человек был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются. Также 25 декабря на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП. В результате него пострадали пять автомобилей. От полученных травм на месте происшествия погиб мужчина.