Умер министр из кабинета Меркель Вольфганг Шойбле

Вольфганг Шойбле, глава МВД и министр финансов в правительствах Меркель, а также бывший глава бундестага, скончался у себя дома, сообщил Tagesschau со ссылкой на родственников покойного.