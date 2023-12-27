Умер министр из кабинета Меркель Вольфганг Шойбле

Ему был 81 год.
Шойбле также занимал должности министра внутренних дел (1989−1991, 2005−2009) и финансов (2009−2017), был председателем партии «Христианско-демократический союз» (1998−2000).
Материал дополняется.
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Ему был 81 год.
Шойбле также занимал должности министра внутренних дел (1989−1991, 2005−2009) и финансов (2009−2017), был председателем партии «Христианско-демократический союз» (1998−2000).
Материал дополняется.