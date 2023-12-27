Поджигатель автомобилей с символикой Z получил 15 лет колонии

Дело расследовано УФСБ России по Омской области. Злоумышленник был задержан при попытке поджога на объекте топливно-энергетического комплекса региона. В УФСБ региона «Ъ-Сибирь» уточнили, что фигурант дела повредил четыре автомобиля.



В ходе следственных действий он пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции для устрашения населения Омской области, а также оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине.



По статье 205 УК РФ (террористический акт) он был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме.