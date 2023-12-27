Двойной наезд в Оршанском районе: женщина-пешеход погибла на месте ДТП

Авария произошла утром 27 декабря. 46-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода, женщину 1970 года рождения. Пешеход двигалась во встречном направлении по краю проезжей части. От удара женщину выбросило на дорогу, где она попала под колеса движущегося во встречном направлении автомобиля Volkswagen. От полученных телесных повреждений жительница Оршанского района скончалась на месте происшествия.
ГАИ напоминает участникам дорожного движения, что безопасность на дороге зависит от них самих. Водителям следует быть предельно внимательными, проявлять бдительность во время управления транспортным средством, соблюдать установленные скоростные режимы и безопасную дистанцию до впереди идущего авто. В темное время суток для привлечения внимания водителей пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.