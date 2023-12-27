Двойной наезд в Оршанском районе: женщина-пешеход погибла на месте ДТП

ГАИ напоминает участникам дорожного движения, что безопасность на дороге зависит от них самих. Водителям следует быть предельно внимательными, проявлять бдительность во время управления транспортным средством, соблюдать установленные скоростные режимы и безопасную дистанцию до впереди идущего авто. В темное время суток для привлечения внимания водителей пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.