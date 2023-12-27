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Двойной наезд в Оршанском районе: женщина-пешеход погибла на месте ДТП

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Женщина шла по краю проезжей части, когда ее сбило легковое авто. От удара пешехода выбросило на проезжую часть, где ее переехала еще одна легковушка. Женщина скончалась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
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Источник: РИА "Новости"

Авария произошла утром 27 декабря. 46-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода, женщину 1970 года рождения. Пешеход двигалась во встречном направлении по краю проезжей части. От удара женщину выбросило на дорогу, где она попала под колеса движущегося во встречном направлении автомобиля Volkswagen. От полученных телесных повреждений жительница Оршанского района скончалась на месте происшествия.

ГАИ напоминает участникам дорожного движения, что безопасность на дороге зависит от них самих. Водителям следует быть предельно внимательными, проявлять бдительность во время управления транспортным средством, соблюдать установленные скоростные режимы и безопасную дистанцию до впереди идущего авто. В темное время суток для привлечения внимания водителей пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.